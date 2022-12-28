Упавший с крыши снег убил пенсионерку в Кировской области

В Кировской области сошедшая с крыши дома снежная масса убила пожилую женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, все случилось в одном из сел региона. Пенсионерка 1955 года рождения чистила двор, когда на нее с крыши частного дома упал снег. Женщина погибла.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото: unsplash.com