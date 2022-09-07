Учитель лицея №40 представит Петрозаводск на форуме в Москве

Второй всероссийский форум классных руководителей соберет еще больше учителей из разных субъектов России уже в октябре 2022 года. Из 64 тысяч педагогов только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса в Москве. Отбор прошли и восемь учителей из Карелии, которые представят республику в столице. Среди них - Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков, классный руководитель 10А класса МОУ «Лицей №40» города Петрозаводска.

«Я преодолела долгий путь, который начался с регистрации 24 апреля, затем следовало тестирование на знание педагогики и психологии, решение кейсов из школьной жизни на тренажере классного руководителя, подготовка видеовизитки и ожидание. Результаты конкурсного отбора стали известны 4 августа – я в финале»,

– рассказала Татьяна Цыплухина.

Татьяна работает в школе 11 лет. Кроме работы любит активный отдых, путешествия, в свободное время занимается фотографией. Она отметила, что хочет сделать все возможное, чтобы ее ученики были конкурентоспособными, востребованными и могли самостоятельно принимать решения и всегда делать осознанный выбор. Ее осознанный выбор – это участие в Форуме.

– Форум классных руководителей – это возможность быть в среде флагманов современного образования, инноваций в сфере воспитания. Это ресурс для моего развития, а значит, и для моих учеников, – сказала Татьяна Цыплухина.

Первый всероссийский форум классных руководителей прошел 9–10 октября 2021 года в Москве, в нем приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны. Карелию представляли пять учителей. В этом году аудитория участников расширится: к школьным педагогам присоединятся кураторы групп в колледжах. Фото - личный архив Татьяны Цыплухиной