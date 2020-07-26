Учитель из Петрозаводска написала открытое письмо Парфенчикову

Учитель английского языка Петровского дворца Инесса Кузнецова написала открытое письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову и министру образования республики Роману Голубеву. Педагог заявила о том, что система образования находится сейчас если не на пороге коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. Письмо опубликовано на странице учителя в соцсети.

Размер оклада школьного учителя за 36-часовую рабочую неделю вынуждает многих из нас искать возможность дополнительного заработка, например, работать по совместительству, по договору на оказание услуг или в качестве самозанятого. С каждым годом все меньше выпускников ВУЗов приходят работать в школы, а те, кто приходят, редко остаются в школах надолго. Более того, и опытные педагоги уходят работать в сферы, где по словам одного известного политика “деньги можно заработать быстрее и лучше”,

- пишет Кузнецова.

По словам педагога, давление на учителя с разных сторон постоянно растет. Кузнецова считает, что учитель, по сути, стал самым бесправным участником образовательного процесса.

Средний возраст и состояние здоровья школьных учителей вряд ли способствуют оптимальной работе в постоянно меняющихся условиях. Даже те вопросы, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью учителей, с нами уже очень давно власти не обсуждают и нашего мнения не спрашивают. Имитационно-предвыборные дискуссии я не беру в расчет. В связи с этим реальное мнение учителей по многим вопросам является невысказанным и/или неучтенным.

Как считает учитель, пандемия коронавируса не только усугубила уже имеющиеся проблемы в школьном образовании региона, но и бросила всем новые вызовы. Учителям пришлось работать в новом для себя формате, а в связи с изменением расписания ГИА в этом году часть учителей вышли в настоящий отпуск только во второй половине июля.

«Кроме того, на сегодняшний день мы не знаем, в какую школу вернемся 1 сентября: традиционную оффлайн школу, в дистанционный режим или в какой-то гибридный вариант. У Карелии есть некоторое преимущество в том, что близкие нам по климатическим и другим особенностям страны начинают учебный год в августе. Мы просто обязаны внимательно следить за их опытом и учитывать его. Убеждена, что наиболее эффективно подготовиться к началу учебного года учителя смогут, если будут хотя бы понимать, что их ждет, а в идеале - участвовать в принятии решений, которые напрямую затронут их жизнь и профессиональную деятельность», - написала Кузнецова.

Педагог уточнила, что текст письма она написала самостоятельно и ни с кем предварительно его не обсуждала.