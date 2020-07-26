26 июля 2020, 16:26
Общество

Рейд по автобусам и троллейбусам прошел в Петрозаводске

Инспектирование общественного транспорта проходит ежедневно в разных районах карельской столицы

В Петрозаводске продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарных норм в общественном транспорте. Сегодня сотрудники мэрии инспектировали автобусы и троллейбусы на Древлянке и на Октябрьском проспекте, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверяющие обращали внимание водителей и пассажиров на необходимость использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, сейчас в карельской столице маски для пассажиров и водителей обязательны. При этом маска должна закрывать и рот, и нос.

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Петрозаводск
проспект Октябрьский
Древлянка
общественный транспорт
Автобусы
троллейбусы
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коронавирус
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