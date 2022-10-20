Ученые выявили тяжелые последствия недосыпа

У людей среднего и пожилого возраста из-за хронического недосыпа повышается риск развития хронических заболеваний. К таким выводам пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона, пишет ТАСС.

Ученые из Великобритании выяснили, что регулярный недосып приводит к сбоям в «ремонтных работах» генома, что увеличивает вероятность формирования хронических заболеваний на 20%. Это касается людей, ранее не имевших таких болячек. У тех, кто уже столкнулся с хроническими болезнями, шансы на обнаружение такого расстройства повышались на 30-40 процентов. Причем более выраженная корреляция наблюдалась у молодых участников.

Для таких выводов специалисты изучили данные семи тысяч людей в возрасте от 50 до 70 лет. Испытуемых попросили пройти опросы о состоянии здоровья и рассмотрели их медицинские карты. Полученную информацию сопоставили с количеством часов ночного сна у добровольцев. Фото: unsplash.com