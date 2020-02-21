Ученые выяснили, кто чаще страдает от бессонницы

Ученые из Германии поделились результатами масштабного исследования: эксперты выяснили, кто чаще всего страдает от нарушений сна. Оказалось, что крепкий и здоровый сон может зависеть от социального статуса, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Университет Майнца.

Ученые опросили 2515 человек. Оказалось, что наиболее подвержены бессоннице пожилые люди, женщины, безработные и люди с небольшим достатком, а также одинокие представители обоих полов и люди с низким уровнем образования.

Поводом для проведения исследования стали отчеты медицинского страхования, согласно которым нарушения сна - это недооцененная причина высокого количества дорожных происшествий и болезней в рабочей среде.