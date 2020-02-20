У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

У британской актрисы и романистки Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии. Об этом сообщает BBC.

Врачи нашли у звезды «Гарри Поттера» две опухоли в толстой кишке. Артистка призналась, что впервые узнала о своей болезни 18 месяцев назад - тогда она подумала, что медики допустили какую-то ошибку. Позднее стало известно, что рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота. Уолтерс пояснила, что фильм «Таинственный сад», который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

Джули Уолтерс известна по таким картинам, как «Джейн Остин», «Приключения Паддингтона», «Билли Эллиот», «Мэри Поппинс возвращается», «Уроки вождения» и «Девочки из календаря». Кроме того, она исполнила роль Молли Уизли во франшизе о Гарри Поттере.