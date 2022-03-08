Ученые развеяли миф про десять тысяч шагов в день

Призыв проходить по десять тысяч шагов в день для здоровья не имеет под собой никакого научного основания. Об этом сообщает новостной агрегатор mail.ru со ссылкой на журнал Lancet Public Health.

Большая международная команда ученых решила, наконец, выяснить, каким должно быть оптимальное число шагов, пройденных за день, чтобы действительно продлевать жизнь, и как этот показатель зависит от возраста.

В ходе 15 исследований на эту тему в общей сложности принимали участие около 50 тысяч человек с четырех континентов планеты.

Исследователи пришли к выводу, что чем больше шагов проходить за день, тем ниже риск преждевременной смерти. Но это верно лишь до определенного предела, причем у каждого возраста этот предел свой. Так, для людей старше 60 лет оптимальное количество шагов составляет от шести до восьми тысяч, а превышение этого порога дополнительных преимуществ не приносит. Для людей младше 60 лет такой предел составляет от восьми до десяти тысяч шагов в день.

При этом скорость ходьбы значения не имеет, главное — ходить, отмечают исследователи. // Фото: Fotorech / Pixabay