Эксперт перечислил шесть специй, которые помогают похудеть

Избавиться от лишних килограммов поможет не диета, а использование в меню специй. Какие именно нужны, рассказал изданию «Доктор Питер» профессиональный массажист Владимир Яременко.

По словам эксперта, есть шесть приправ, которые реально помогут похудеть. Например, имбирь отлично сжигает жир. Он улучшает пищеварение, разгоняет метаболизм.

Перец чили тоже ускоряет метаболизм, одна щепотка - на 25 процентов. Однако его надо с осторожностью использовать, если есть проблемы с желудком.

Корица в 20 раз улучшает углеводный процесс и вдобавок снижает аппетит.

Кардамон отличный сжигатель жира.

Куркума активирует обмен веществ. Содержащийся в ней куркумин препятствует накоплению жировых отложений.

Анис способен снизить аппетит. // Фото: babawawa/pixabay.com