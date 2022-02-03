03 февраля 2022, 16:44
Ученые рассказали о неожиданной опасности семечек
Употребление семян подсолнечника может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Ученые из США выяснили, что чрезмерное употребление семечек может разрушить здоровье. По мнению исследователей из Университета Мичигана, любимый всеми продукт способен вызвать рак, передает «Доктор Питер».
Дело в том, что семечки бывают загрязнены афлатоксином. Это очень опасное соединение, канцероген, особенно вредный для печени. Он появляется в семенах при их неправильном хранении.
Кроме того, семечки очень калорийны, вдобавок провоцируют аппетит. Еще в них могут содержаться яйца гельминтов.
Так что если и покупать семена подсолнечника, то сырыми, а потом мыть и жарить. Семечки также вредят зубам, от них появляется характерная щербинка. // Фото: InWay/ pixabay.com