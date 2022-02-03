Ученые рассказали о неожиданной опасности семечек

Ученые из США выяснили, что чрезмерное употребление семечек может разрушить здоровье. По мнению исследователей из Университета Мичигана, любимый всеми продукт способен вызвать рак, передает «Доктор Питер».

Дело в том, что семечки бывают загрязнены афлатоксином. Это очень опасное соединение, канцероген, особенно вредный для печени. Он появляется в семенах при их неправильном хранении.

Кроме того, семечки очень калорийны, вдобавок провоцируют аппетит. Еще в них могут содержаться яйца гельминтов.

Так что если и покупать семена подсолнечника, то сырыми, а потом мыть и жарить. Семечки также вредят зубам, от них появляется характерная щербинка. // Фото: InWay/ pixabay.com