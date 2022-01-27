Названы полезные для глаз продукты

Для глаз полезен витамин А. Ретинол укрепляет роговицу и повышает остроту зрения, а его недостаток может привести к куриной слепоте. Диетолог Кэролин Уильямс перечислила на портале Yahoo Life восемь полезных для зрения продуктов, которые содержат этот витамин и не только, сообщает «Лента.ру».

Богаты витамином А батат, шпинат, кейл (прим.ред кудрявая капуста), яйца. Уильямс также советует включить в рацион устрицы, из-за содержащегося в них цинка. По словам диетолога, этот микроэлемент нужен для активации более 300 ферментов в организме. Цинк поддерживает структуру и стабильность белков в сетчатке, защищает ее клетки, предотвращая и замедляя потерю зрения, наряду с другими антиоксидантами, такими как селен.

Для защиты клеток организма, включая глаза, необходим витамин Е. Чтобы поддерживать в организме его баланс, достаточно каждый день съедать горсть миндаля, считает специалист. Тем, кто столкнулся с синдромом сухого глаза, Уильямс рекомендует употреблять жирную и богатую омега-3 рыбу, например, форель, скумбрию, сардины и лосось.

Также Уильямс обратила внимание на папайю. Плоды содержат замедляющий развитие катаракты ликопин и витамин C. Кроме того, для зрения полезна фасоль, считает диетолог. (фото pixabay.com, StockSnap)