16 января 2022, 14:41
Здоровый интерес

Названа ягода, которая поможет избавиться от опасного жира на животе

Богатая клетчаткой клубника помогает сжигать висцеральный жир, считают зарубежные ученые

Сжечь висцеральный жир на животе может помочь клубника, пишет РИА Новости. К такому выводу пришли в медицинском центре Wake Forest Baptist. Висцеральный жир вносит дисбаланс в функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и может вызвать образование тромбов, что приводит к проблемам с сердцем и даже ранней смерти.

Ранее исследователи говорили о пользе клетчатки в борьбе с этим опасным жиром, который не виден глазу. Растворимая клетчатка, как считается, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник. Ей богата популярная на планете ягода.

На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. Если при этом увеличить умеренную активность, то   объем висцерального жира будет сокращаться уже на 7,4%. Также клубника богата антоцианином. Эта аминокислота снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.

Висцеральный жир обволакивает крупные органы: печень, поджелудочную железу, кишечник и почки. С одной стороны он обеспечивает некоторое расстояние между органами, защищая их от повреждений, с другой – слишком большое количество висцерального жира может привести к воспалительным процессам и высокому кровяному давлению, что увеличивает риск появления серьезных проблем со здоровьем. Его переизбыток называется центральным ожирением. Нормой висцерального жира считается примерно 10% от общего жира. (фото pixabay.com, Pexels)

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Метки: 
ягода
висцеральный жир
клубника
здоровье