Названа ягода, которая поможет избавиться от опасного жира на животе

Сжечь висцеральный жир на животе может помочь клубника, пишет РИА Новости. К такому выводу пришли в медицинском центре Wake Forest Baptist. Висцеральный жир вносит дисбаланс в функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и может вызвать образование тромбов, что приводит к проблемам с сердцем и даже ранней смерти.

Ранее исследователи говорили о пользе клетчатки в борьбе с этим опасным жиром, который не виден глазу. Растворимая клетчатка, как считается, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник. Ей богата популярная на планете ягода.

На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. Если при этом увеличить умеренную активность, то объем висцерального жира будет сокращаться уже на 7,4%. Также клубника богата антоцианином. Эта аминокислота снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.

Висцеральный жир обволакивает крупные органы: печень, поджелудочную железу, кишечник и почки. С одной стороны он обеспечивает некоторое расстояние между органами, защищая их от повреждений, с другой – слишком большое количество висцерального жира может привести к воспалительным процессам и высокому кровяному давлению, что увеличивает риск появления серьезных проблем со здоровьем. Его переизбыток называется центральным ожирением. Нормой висцерального жира считается примерно 10% от общего жира. (фото pixabay.com, Pexels)