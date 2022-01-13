Диетолог Фус рассказала, как поднять настроение с помощью еды

На психологическое состояние человека может влиять еда. Диетолог Светлана Фус считает, что некоторые продукты могут поднять настроение. В частности, для улучшения настроения она посоветовала включить в рацион жирную морскую рыбу и орехи. Своим мнением специалист поделилась с «Народными новостями».

В состав рыбы входят полиненасыщенные жиры омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу.

Врач рекомендует употреблять такую рыбу два раза в неделю. При этом предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю. Справиться с тоской помогут орехи. В грецких содержится больше всего успокаивающих нервы веществ. Также, по мнению Фус, грецкие орехи положительно сказываются на артериальном давлении. (фото pixabay.com, pixel2013)