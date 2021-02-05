Ученые рассказали, какие болезни может предотвратить употребление кофе

У любителей кофе снижается риск развития жировой болезни печени, а также других опасных заболеваний, в том числе рака и диабета второго типа. Об этом заявили ученые, проанализировав научные работы о полезных свойствах бодрящего напитка, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на издание Express.

По данным исследований, кофе оказывает благотворное влияние на ферменты печени. В результате снижается накопление жира в органе, и выводятся токсичные вещества, которые могут вызвать злокачественные изменения в тканях.

Также кофе содержит антиоксиданты, защищающие печень. Кроме того, установлено, что кофе предотвращает фиброз печени, когда функциональные ткани органа заменяются соединительной тканью. (Фото: expatica.com)