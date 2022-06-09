Ученые проведут мониторинг петроглифов Онежского озера и Белого моря

Петроглифы Карелии были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО летом прошлого года. Новый статус обуславливает ежегодное проведение комплексных исследований на беломорских и онежских территориях.

Ученые Карельского научного центра РАН, которые готовили обоснование отнесения памятника к объектам Всемирного наследия, проведут работы согласно принятой программе.

«Теперь перед нами стоит задача проводить постоянный мониторинг этих объектов: антропогенной нагрузки, состояния природных объектов, непосредственно наскальных изображений. К работам приступят специалисты в области археологии, геологии, гидрологии, почвоведения, ботаники, ландшафтоведения и другие. Будет задействован научный флот КарНЦ РАН»,

- рассказала генеральный директор КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

По итогам исследований этого года будут подготовлены материалы для отчета республики перед ЮНЕСКО. Фото: krc.karelia.ru.