Ученые назвали популярный продукт, который вызывает рак

Зарубежные ученые провели очередное исследование популярных продуктов, которые могут привести к онкологии. На этот раз они выявили опасность молочных продуктов, которые, по их мнению, повышают риск возникновения рака груди.

Специалисты Университета здоровья Лома Линда в США проанализировали рацион питания 53 тысяч женщин. Женщины заполняли пищевые опросники, указывали физическую активность, частоту употребления алкоголя, факты приема гормональных и других лекарств, семейную историю заболеваемости раком молочной железы, репродуктивное и гинекологическое здоровье. В ходе анализа были зарегистрированы 1057 случаев развития опухолей груди.

Как пишет «Лента.ру», не было выявлено четких связей между раком и употреблением соевых продуктов, а также сыра и йогурта. Однако частое употребление молочных продуктов связали с большим риском развития опухолей. При этом не играло роли обезжиренное и цельное молоко.

Вывод согласуется с результатами недавнего исследования, согласно которым у вегетарианцев, но не у тех, кто ест яйцо и молоко, вероятность развития рака молочной железы меньше, чем у других людей. Возможной причиной может быть то, что в молоке есть гормоны, способствующие развитию опухолей.