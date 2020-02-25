Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить из-за коронавируса

Летняя Олимпиада в Японии оказалась под угрозой срыва из-за вспышки опасного вируса COVID-19. Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о возможной отмене игр в 2020 году в Токио, пишут «Ведомости» со ссылкой на AP. Организаторы Олимпиады должны до конца мая проверить, находится ли ситуация с коронавирусом под контролем.

По словам представителя МОК, еще есть три месяца, чтобы решить судьбу игр. Организаторы должны повысить уровень безопасности, снизить риски заражения. Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки.

На участие в летней Олимпиаде рассчитывают 11 тысяч человек, еще 4400 человек готовятся к Паралимпийскии играм в августе.

Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Хубэй. Общее количество заболевших по всему миру превысило 80 тысяч.