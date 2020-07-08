08 июля 2020, 14:41
Участок дороги Шуйская–Гирвас в Карелии отремонтировали досрочно
Ремонт дороги на Марциальные воды должны были завершить в октябре, но рабочие уложили новый асфальт гораздо раньше
В Карелии досрочно завершили ремонт 32-километрового участка дороги Шуйская–Гирвас, сообщает пресс-служба правительства республики. Согласно контракту подрядчик должен был завершить работы на объекте к концу октября, но ранняя весна и теплое лето позволили дорожникам справиться раньше срока.
Сейчас специалисты принимают новый асфальт на участке от деревни Мунозеро до трассы «Кола» в районе Гирваса. Стоимость ремонта этого кусочка составила 443,6 млн. рублей.
Трасса связывает в единый маршрут курорт «Марциальные воды», памятники природы у поселка Гирвас, заповедник Кивач и планируемый к строительству детский центр в Спасской Губе.
Фото: пресс-служба правительства РК