08 июля 2020, 14:41
Общество

Участок дороги Шуйская–Гирвас в Карелии отремонтировали досрочно

Ремонт дороги на Марциальные воды должны были завершить в октябре, но рабочие уложили новый асфальт гораздо раньше

В Карелии досрочно завершили ремонт 32-километрового участка дороги Шуйская–Гирвас, сообщает пресс-служба правительства республики. Согласно контракту подрядчик должен был завершить работы на объекте к концу октября, но ранняя весна и теплое лето позволили дорожникам справиться раньше срока.

Сейчас специалисты принимают новый асфальт на участке от деревни Мунозеро до трассы «Кола» в районе Гирваса. Стоимость ремонта этого кусочка составила 443,6 млн. рублей.

Трасса связывает в единый маршрут курорт «Марциальные воды», памятники природы у поселка Гирвас, заповедник Кивач и планируемый к строительству детский центр в Спасской Губе.

Фото: пресс-служба правительства РК

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Метки: 
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новости Карелии
Шуйская – Гирвас
новый асфальт
Гирвас
 «Кола»