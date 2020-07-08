Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 8 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых болезнь была выявлена 7 июля. Общее количество зараженных достигло 1623 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему в Петрозаводске - 786 человек. На втором месте остается Кемский район - 123 зараженных.

Далее следуют Беломорский район (99 случаев), Сортавальский район (90) и Олонецкий район (85). По 65 больных в Муезерском и Сегежском районах. В Лахденпохском районе 53 случая.

Отметим, что коронавирус поразил все районы республики. Последней чистой территорией был Калевальский район, там первые случаи выявили только 6 июля.