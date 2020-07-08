15 августа в Карелии откроется сезон охоты на птиц

Приём заявлений на выдачу разрешений на добычу птиц начинается за 30 дней до начала охоты, с 16 июля 2020 г., сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РК.

До снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приём заявлений осуществляется исключительно в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия (uslugi.karelia.ru).

При подаче заявления необходимо прикрепить квитанции об оплате гос. пошлины за выдачу разрешения и сбора за пользование объектами животного мира (в случае охоты на глухаря и тетерева), а также скан-копию охотничьего. Разрешения будут направлены заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.

Инструкция по подаче заявления через портал госуслуг и реквизиты для оплаты размещены на сайте министерства.

