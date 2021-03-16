Участники гонки-похода «Нетающая лыжня» финишировали в Кимасозере

16 марта в деревне Кимасозеро Муезерского района Карелии финишировали участники уникальной гонки-похода которая прошла в рамках первого фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня», сообщает паблик «Республика Карелия».

Тимур Зорняков и Сергей Мелехов стартовали на станции Масельгская 6 марта и за десять дней преодолели в 420 километров. Предполагалось, что лыжники пройдут 550 км, однако в связи с толстым льдом на озерах дистанцию удалось серьезно сократить.

Каждый день спортсмены шли на лыжах по 10-12 часов. Недалеко от Кимасозера к гонщикам присоединились школьники Муезерского района, а также местные жители. Вместе с командой они проехали на лыжах последние 12 километров до финиша.

Организатор фестиваля Сергей Мелехов выразил надежду, что «Нетающая лыжня», станет традиционным мероприятием.

Присоединиться к фестивалю любой желающий. Суть спортивной акции заключается в том, что жителям Карелии предлагают проехать 550 километров на лыжах за год. Все участники получат сертификаты и попадут в виртуальный «Зал славы»

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