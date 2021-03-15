«СКА-ГУОР Карелия» в Кондопоге продолжит серию плей-офф с «Динамо»

17 марта в Ледовом дворце Кондопоги команда «СКА-ГУОР Карелия» проведет первый в своей истории домашний матч плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги. В соперниках - «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Игра стартует в 19:00, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В регулярном чемпионате карельские хоккеисты провели 34 матча, одержав 15 побед, и потерпев 19 поражений. В итоге наша команда завершила сезон на 13-м месте.

В 1/8 финала плей-офф кондопожане схлестнулись с командой «Динамо-Юниор», которая заняла в регулярном чемпионате 4-е место. Первые два матча прошли в Северной столице. Оба поединка остались за динамовцами - 4:3 и 3:2.

В случае, если на домашнем льду карельская команда одержит победу, 18 марта в 19:00 в Ледовом дворце Кондопоги пройдет еще один матч.