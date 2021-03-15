15 марта 2021, 14:59
Спортшкола №5 Петрозаводска завершила реконструкцию помещений
В ближайших планах учреждения – благоустройство дворовой территории, которое будет проведено при поддержке администрации карельской столицы
В спортивной школе №5 Петрозаводска завершился последний этап реконструкции помещений. Закончены работы в подсобных помещениях спортивного зала борьбы, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
За три года мы привели в надлежащее состояние спортивный зал борьбы и получили положительный опыт работы с инвестором. За счет привлеченных средств был выполнен ремонт душевой, санузла и раздевалки, установлены настенные протекторы на первом и втором этажах спортшколы,
- рассказал директор СШОР №5, мастер спорта по самбо Антон Годинов.
Ремонт в холле и тренажерном зале работники спортшколы сделали самостоятельно. В ближайших планах - благоустройство дворовой территории, оказать помощь обещает мэрия Петрозаводска.