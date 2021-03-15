Спортшкола №5 Петрозаводска завершила реконструкцию помещений

В спортивной школе №5 Петрозаводска завершился последний этап реконструкции помещений. Закончены работы в подсобных помещениях спортивного зала борьбы, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

За три года мы привели в надлежащее состояние спортивный зал борьбы и получили положительный опыт работы с инвестором. За счет привлеченных средств был выполнен ремонт душевой, санузла и раздевалки, установлены настенные протекторы на первом и втором этажах спортшколы,