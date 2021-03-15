Гимнаст из Петрозаводска завоевал золотую медаль на чемпионате России

В минувшее воскресенье в Пензе завершился чемпионат России по спортивной гимнастике.

Спортсмены из Карелии Григорий Климентьев и Виктор Калюжин выступали в финале в отдельных видах многоборья.

Как сообщат паблик «Спорт-норма жизни Карелия», по итогам чемпионата Григорий Климентьев завоевал золото в упражнениях на кольцах. Виктор Калюжин стал четвертым на брусьях, на кольцах и в вольных упражнениях занял пятое и шестое места. Гимнасты занимаются в спортивной школе олимпийского резерва №1 Петрозаводска. (фото vk.com)