15 марта 2021, 07:23
Спорт

Гимнаст из Петрозаводска завоевал золотую медаль на чемпионате России

Григорий Климентьев стал лучшим в упражнениях на кольцах

В минувшее воскресенье в Пензе завершился чемпионат России по спортивной гимнастике.

Спортсмены из Карелии Григорий Климентьев и Виктор Калюжин выступали в финале в отдельных видах многоборья.

Как сообщат паблик «Спорт-норма жизни Карелия», по итогам чемпионата Григорий Климентьев завоевал золото в упражнениях на кольцах. Виктор Калюжин стал четвертым на брусьях, на кольцах и в вольных упражнениях занял пятое и шестое места. Гимнасты занимаются в спортивной школе олимпийского резерва №1 Петрозаводска. (фото vk.com)

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новости Карелии
гимнаст
чемпионат России
григорий климентьев
Виктор Калюжин