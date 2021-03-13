На «Фонтанах» восстановили освещение

На городской лыжной трассе «Фонтаны» восстановили освещение. Как сообщает мэрия Петрозаводска, Свет на лесном стадионе зажёгся уже накануне вечером. Чтобы вернуть свет на лыжню, пришлось заменить вышедший из строя трансформатор.

В администрации отметили, что фонари загораются одновременно с городским освещением. Вечером они работают до 22 часов. Время включения меняется в зависимости от светового дня.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» писал, что лыжная трасса оставалась без света длительное время. Причем эта авария стала третьей по счету с начала зимы. Сначала из-за аварийных деревьев произошел обрыв проводов. Следующая аварийная ситуация была связана с тем, что был поврежден изолятор. Возможно, это было следствием первой аварии. Когда заменили изолятор, всплыла другая проблема — из трансформатора вытекло масло.

Чтобы ликвидировать повреждения, требовалось 150 тысяч рублей. Заместитель мэра Петрозаводска Андрей Бекелев сообщал, что в настоящий момент в бюджете нет статьи, по которой можно было бы выделить деньги. Тем не менее он сказал, что в марте освещение, скорее всего, вернут.