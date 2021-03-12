Ориентировщица из Карелии выиграла всероссийские соревнования

В Архангельской области стартовали всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Беломорские игры».

В них принимает участие и сборная Карелии, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия». Наши спортсмены добились отличных результатов, завоевав две медали.

В первый соревновательный день Валерия Мокринская стала лучшей среди девушек до 15 лет. Александра Русакова завоевала серебряную медаль в категории «элита». Фото источника