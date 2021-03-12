Дни комплекса ГТО стартовали в России

11 марта физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения Президентом России Владимиром Путиным. По всей стране при поддержке Минспорта стартовали мероприятия, посвященные памятным датам, сообщает сайт правительства РФ.

«С 11 по 24 марта, в Дни ГТО, все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности»

– рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

В республике Карелия в эти дни нормативы ГТО можно будет сдать по нескольким видам: плавание, отжимание, подтягивание, прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа, наклон вперед из положения стоя. Подробное расписание сдачи норм ВФСК ГТО можно посмотреть в группе «Республиканский Центр тестирования ГТО Карелии».

За 7 лет к комплексу ГТО в России присоединилось 14,5 миллиона человек. Треть из них (4,4 млн человек) успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия.

«За последние два года в рамках национального проекта «Демография» было построено 1128 площадок в российских парках и скверах»

– сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами. Кроме того, во всех регионах России работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса.

В Карелии по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при активном участии Минспорта РК в 2020 году завершена установка восьми площадок ГТО: в Калевале, Олонце, поселке Пяозерский, Суоярви, Медвежьегорске, Костомукше, Сортавале и селе Деревянное. Результат – в районах республики увеличилось число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На новых многофункциональных спортивных площадках местные жители самостоятельно проводят тренировки по силовой гимнастике, готовится к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «ГТО», а также занимаются общей физической подготовкой.

«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян»

– сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.