Определился соперник «СКА-ГУОР Карелия» в плей-офф НМХЛ

В 1/8 финала Первенства НМХЛ кондопожская команда «СКА-ГУОР Карелия» сыграет с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает паблик улилища олимпийского резерва.

Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге: 13 марта в 13:00 на главной арене спортивного комплекса «Юбилейный» и 14 марта в 17:00 на малой арене комплекса. После этого запланированы игры в Ледовом дворце Кондопоги: 17 и 18 марта в 19:00.

Отмечается, что серии матчей 1/8 финала первенства НМХЛ проводятся до трех побед. Фото источника