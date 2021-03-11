Карельский гимнаст стал чемпионом России

Карельский гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

Российское национальное первенство проходит в Пензе с 10 по 14 марта. Сегодня Виктор Калюжин завоевал золотую медаль в командном многоборье. Также спортсмен выступает в личном многоборье. На данный момент он занимает пятое место. Виктор также пробился в финалы соревнований на кольцах, на брусьях и в вольных упражнениях.

В финале в упражнениях на кольцах выступит также карельский гимнаст Григорий Климентьев. Фото источника