11 марта 2021, 10:20
Спорт

Тхэквондистка из Карелии взяла медаль на первенстве России

Воспитанница спортивной школы №5 Петрозаводска завоевала бронзу в Краснодарском крае

Тхэквондистка из Петрозаводска София Лисаченко успешно выступила на первенстве России. Соревнования прошли в Краснодарском крае, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Наша землячка 10 марта завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов. София провела три поединка, первый из которых завершила досрочно, а во втором одержала победу над действующей чемпионкой Европы. В поединке за выход в финал София уступила один балл спортсменке из Санкт-Петербурга.

Тхэквондистка занимается в спортивной школе №5 Петрозаводска. Фото источника

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Метки: 
тхэквондо
София Лисаченко
Краснодарский край
первенство России
бронза
новости Карелии
Петрозаводск