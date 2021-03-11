Тхэквондистка из Карелии взяла медаль на первенстве России

Тхэквондистка из Петрозаводска София Лисаченко успешно выступила на первенстве России. Соревнования прошли в Краснодарском крае, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Наша землячка 10 марта завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов. София провела три поединка, первый из которых завершила досрочно, а во втором одержала победу над действующей чемпионкой Европы. В поединке за выход в финал София уступила один балл спортсменке из Санкт-Петербурга.

Тхэквондистка занимается в спортивной школе №5 Петрозаводска. Фото источника