Участники автомарафона 25 часов будут кататься по озеру в Карелии

В Сортавале пройдет международный фестиваль «Зимний драйв в Карелии». Мероприятие состоится 20-22 февраля на льду озера Айранне в парке Ваккосалми, сообщает пресс-служба правительства региона.

В программе – автомарафон «25 часов на льду», показательные выступления мастеров пилотажа, автомобильные соревнования «джимхана» и другое.

Так, командам из 3-4 пилотов, участвующим в марафоне «25 часов на льду», предстоит пройти закольцованную трассу длиной 4600 м на автомобилях на заднем приводе, без электронных систем стабилизации, на зимней резине без шипов. На марафон уже заявились 22 команды.

В соревнованиях «джимхана» смогут участвовать водители любого уровня подготовки на любом автомобиле. Организаторы сейчас набирают участников для этой дисциплины. Заявку можно оставить здесь. (фото vk.com)