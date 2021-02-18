Умерла ветеран карельского спорта Людмила Кенарева

В Карелии скончалась Людмила Кенарева. Заслуженный работник физической культуры России, заслуженный работник физической культуры и спорта Карельской АССР, заслуженный работник народного образования Карельской АССР, почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта по лыжным гонкам, ветеран труда и спорта умерла 18 февраля, сообщил паблик ПетрГУ.

Людмила Кенарева родилась 7 апреля 1940 года в Архангельске. После школьного педучилища училась в карельском государственном пединституте, работала в КГПУ. После защиты диссертации ей были присвоены степень кандидата педагогических наук и звание доцента.

Людмила Кенарева - автор более 90 работ по различным направлениям и проблемам физической культуры и спорта. Она входила в состав ветеранской сборной России по лыжным гонкам. В ее копилке – победы с первенств и чемпионатов в Финляндии, Италии, США, Швейцарии, Швеции, Австрии, Канады, Австрии, Норвегии, России. (фото tomsk.ru, vk.com)