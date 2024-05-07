Убийца вонзил другу нож в шею, тот потребовал ударить в грудь и живот

Ссора двух приятелей в Пряжинском районе едва не закончилась смертью одного из них. Когда на него напал с ножом оппонент, тот сам указал направление ударов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчины вместе выпивали 31 декабря прошлого года и внезапно вступили в конфликт. Один схватил нож и дважды вонзил другому в шею. Однако нетрезвый пострадавший подзадорил его.

- Что ты бьешь как девочка, бей сюда,

- сказал он и показал рукой на грудь и живот.

После этого нападавший ударил его ножом в живот. К счастью, в комнату зашел знакомый потерпевшего, остановил убийство и вызвал «скорую». Приехавшие вовремя врачи спасли истекавшего кровью человека.

Агрессор опомнился и помог отнести раненого приятеля в машину. Потом его задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Удивительно, но после этого приятели помирились и продолжили общаться.

Несостоявшийся убийца в суде полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Под стражу осужденного взяли в зале суда. // фото: pexels.com