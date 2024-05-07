07 мая 2024, 12:38
Внедорожник жестко столкнулся с грузовиком в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Ватутина попал в объектив городской камеры наблюдения
Сегодня утром в Петрозаводске на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 9:54. На кадрах видно, как внедорожник, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил большегруз, ехавший по главной. В результате произошло столкновение, транспортные средства получили повреждения.
Рядом оказался пешеход, который не пострадал. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink