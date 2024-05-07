07 мая 2024, 12:04
Жителя Карелии наказали за дискредитацию армии из-за постов в соцсети
Неосторожно высказавшегося об СВО жителя Сортавалы оштрафовали
Сотрудники пограничного управления Карелии нашли в социальной сети ВКонтакте дискредитирующие армию посты жителя Сортавалы. Мужчину вычислили и возбудили административное дело, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Нарушитель писал на своей странице нелицеприятные вещи о действиях Вооруженных сил России в СВО.
Городской суд признал его виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Мужчина на заседании признал свою вину и раскаялся. // фото: pixabay.com