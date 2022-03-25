Убившего пассажира в пьяном ДТП мужчину отправили в колонию

Мужчину в Пудожском районе признали виновным в повлекшем смерть нарушении ПДД. Он не впервые сел за руль в пьяном виде, ранее его уже лишили за это прав, сообщили в прокуратуре Карелии.

Трагедия случилась в июле прошлого года. Ночью 31-летний житель района без прав съехал на автомобиле в кювет. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате сам водитель выжил, а его ровесник-пассажир погиб. Другой 32-летний пассажир получил тяжелые травмы.

В суде виновник аварии признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более трех миллионов рублей. // Фото: ErikaWittlieb/pixabay.com