Мужчина из мести обвинил бывшую подругу в краже и получил судимость

Мужчина в Калевальском районе решил своеобразно отомстить женщине, которая рассталась с ним. Он сообщил полицейским, что она его обокрала, рассказали в прокуратуре Карелии.

Покинутый сожительницей 47-летний житель района написал заявление и обвинил экс-возлюбленную в похищении денег. Когда полицейские стали проверять его версию, она не подтвердилась. Заявитель признался, что из чувства мести умышленно солгал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе. Его осудили к году лишения свободы с испытательным сроком в один год. // Фото: 9111s.ru