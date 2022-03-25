Дело экс-руководителя «Карелавтотранса» передали в суд

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя «Карелавтотранса» Дмитрия Школина завершилось. Его обвинили в растрате и совершении действий, явно выходящих за пределы служебных полномочий, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи считают, что когда Школин был гендиректором предприятия, он без аукциона, как того требует законодательство, продал автомобили своей знакомой.

Женщина получила «Газель» и «Шевроле Ниву» по цене, которая была значительно ниже реальной. Таким образом предприятию причинили ущерб в сумме более 250 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью возместил этот ущерб в процессе следствия. Дело передали в суд и скоро рассмотрят. // Фото: in-schelkovo.ru