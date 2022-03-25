Росгвардейцы предотвратили 15 краж и задержали 17 нарушителей

Сотрудники Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 310 выездов по сигналам тревоги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На охраняемых объектах и в квартирах граждан за этот период было пресечено 15 попыток хищения имущества. Так, об одной из последних «Петрозаводск говорит» сообщал сегодня.

Также в ведомстве рассказали о задержании 17 человек за различные административные правонарушения на маршрутах патрулирования. Кроме того, по подозрению в совершении преступления были задержаны 3 человека. Фото: 10.rosguard.gov.ru.