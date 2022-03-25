Злоумышленник за чужой счет запасся алкоголем, сигаретами и продуктами

В полицию Петрозаводска обратилась 35-летняя горожанка. Она сообщила, что потеряла карту, которой до блокировки успели воспользоваться злоумышленники. Правоохранители смогли быстро установить личность подозреваемого, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая рассказала, что потерю карты обнаружила после того, как на телефон стали поступать СМС-сообщения о списании денег. Женщина незамедлительно заблокировала счет, но к тому моменту неизвестный уже успел воспользоваться суммой в размере 6300 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель карельской столицы, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что нашел карту на улице возле одного из магазинов и решил воспользоваться такой «удачей». Он приобрел за чужой счет алкоголь, сигареты и продукты питания. После того как карта перестала работать, выбросил ее.

В пресс-службе МВД Карелии сообщили, что в отношении петрозаводчанина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», по которой подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.com/ru.