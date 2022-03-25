Житель Карелии спрятал женщину с ребенком от ее бывшего мужа

В полицию Сортавалы обратился 27-летний житель города. Он рассказал о том, что незнакомый мужчина повредил его металлическую дверь, ущерб был оценен в 13 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, в нему в квартиру постучалась соседка с ребенком. Женщина рассказала, что к ней пришел бывший муж, он был пьян и стал выяснять отношения. Горожанка попросила разрешения спрятаться в квартире соседа, мужчина не отказал. Однако через некоторое время хозяин квартиры услышал, как к нему ломится бывший супруг соседки. Дебошир попытался вскрыть дверь, но не достиг успеха и ушел. Дверь оказалась сильно повреждена.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. 32-летнему фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Life-Of-Pix