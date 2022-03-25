Двое жителей Карелии обратились к медикам после избиения

В полицию Кондопоги поступило сообщение из медицинской организации. Туда обратились за помощью двое мужчин (35 и 40 лет) с травмами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Обстоятельства произошедшего установил участковый. Выяснилось, что мужчины пригласили в гости своего 48-летнего товарища. В процессе застолья он поссорился с хозяевами. Гость открутил ножку стула и избил ей своих приятелей, нанеся им множественные удары по голове.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/fsHH