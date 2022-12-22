«Убитые» в пандемию помещения инфекционной больницы отремонтировали

Во время пандемии отделение Республиканской инфекционной больницы работало на пределе возможностей и не закрывалось ни разу. В итоге помещения технически пришли в негодность. В них сделали ремонт, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По плану в отделении должны были лечить одновременно по 40 пациентов, а в реальности оно работало на 80.

Персонал больницы заменил аварийные участки труб горячей и холодной воды, поддоны, душевые шланги, светодиодные лампы, светильники, выключатели.

В помещениях подключили бактерицидные лампы, покрасили трубы отопления, стены в палатах, частично заменили линолеум и плинтусы, напольную плитку. На всех окнах заменили герметик. Сейчас отделение возобновило работу. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте