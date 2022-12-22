В Петрозаводске проведут внеплановую дератизацию

Петрозаводчане в соцсетях жалуются на крыс на территориях образовательных организаций. В связи с этим чиновники городской администрации потребовали, чтобы руководители школ и детсадов провели внеплановые мероприятия по дератизации.

Специалисты мэрии проверили и детский сад №41 на улице Дзержинского после появившихся сообщений о табунах грызунов. Дератизация проводится раз в две недели, последняя акция прошла 19 декабря.

Ученые ПетрГУ рекомендовали обрабатывать город от крыс два раза в год – весной и в конце лета. Следующая общегородская кампания по борьбе с грызунами пройдет в апреле. В мэрии подчеркнули, что точечные акции проводят собственники зданий и сооружений, арендаторы помещений. // фото unsplash.com