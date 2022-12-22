Тотальные рейды начнутся с завтрашнего дня на дорогах Карелии

В пятницу, 23 декабря, в Карелии начнут проводить рейды на дорогах. Эти проверочные мероприятия продлятся до 8 января, сообщили в Госавтоинспекции РК.

Они пройдут в каждом районе, проверять будут как водителей, так и пешеходов. Инспекторы ДПС станут усиленно контролировать дороги в городах, загородные трассы, дороги в сельской местности и дачных поселениях, в местах массового отдыха.

За год в Карелии зарегистрировали больше пятисот дорожно-транспортных происшествий, отметили в Госавтоинспекции. // фото: ГИБДД