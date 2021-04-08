У жителя Карелии украли гараж

В полицию Прионежского района обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то украл гараж, стоявший на его участке, который расположен в одном из дачных кооперативов. Ущерб мужчина оценил в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний житель Петрозаводска. Он признался в совершении кражи и рассказал, что приехал на дачу к знакомым и заприметил гараж. Мужчина выяснил, что строение легко разбирается. Тогда он подогнал автомобиль с прицепом, разобрал гараж и вывез его в пункт приема металла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже отбывает наказание за совершенное ранее преступление. Фото moment-istini.com