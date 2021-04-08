Раскрыта кража ноутбука, остановившая строительство школы в Кеми

В Кеми раскрыта кража ноутбука, которая парализовала процесс строительства школы. Преступление было совершено в ночь на минувшую субботу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, полицейские отрабатывали различные версии произошедшего. В конце концов, одна из них подтвердилась. Оказалось, что кражу совершил подросток. Накануне подозреваемый был задержан. Юноша рассказал, что решил оставить украденный компьютер себе для личного пользования. Ноутбук был изъят.

Ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, о хищении ноутбука со стройплощадки школы в Кеми рассказал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров. В своем сообщении в соцсети он призвал похитителя как можно скорее вернуть украденное имущество. На ноутбуке была установлена программа автоматического управления, без которой строительство школы остановилось.