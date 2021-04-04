Строительство школы в Кеми остановилось из-за кражи ноутбука

В Кеми приостановилось строительство школы. Виной всему - кража ноутбука с программным обеспечением, без которого не может работать оборудование. Компьютер был похищен в ночь на субботу. Бетонные работы на объекте встали, сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Чиновник назвал этот инцидент «позорным». Кражей занимаются сотрудники правоохранительных органов. Петров предложил вору как можно скорее вернуть ноутбук.

«Предлагаю бегом (именно бегом) вернуть незаметно этот ноут, например, принести к зданию Администрации, (там есть места, где камер нет), либо иным быстрым и незаметным способом вернуть оборудование. В любом случае работы будут возобновлены в среду. Но даже три дня простоя это перемещение сроков «вправо» и это ущерб 1200 школьникам и непоправимый репутационный урон для 11000 горожан. Ноутбук не на русском языке, и операционную систему не поменять, он для европейского рынка. Его никто никогда не купит. Даже на запчасти. Потому что риски слишком велики. Потому что первый же выход в интернет позволит вычислить пользователя с точностью до 1 метра. Поэтому верните, чем раньше тем лучше. Зачтется», - написал чиновник на своей странице в соцсети.