У участника страшной аварии под Петрозаводском нашли наркотики

У водителя автомобиля «Джили», попавшего в массовую аварию на трассе «Кола» в Прионежском районе, нашли наркотики. Об этом сообщает «Столица на Онего».

По данным издания, у 23-летнего мужчины был обнаружен пакетик с остатками, предположительно, кокаина. Также при нем было второе вещество, вероятно, амфетамин. При этом вес найденных наркотических средств незначительный, поэтому, скорее всего, в отношении водителя будет возбуждено административное производство.

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла в 20:50 3 апреля на 439-м километре трассы «Кола». В ДТП пострадали три водителя. Двое из них, включая водителя «Джили», госпитализированы. Фото полиции Прионежского района