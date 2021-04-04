Пьяный водитель без документов отстранен от управления в Карелии

3 апреля в Питкяранте от управления автомобилем был отстранен 52-летний мужчина. Автомобилист сел за руль в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Помимо этого, водитель не смог предоставить инспекторам документы на автомобиль. К тому же он не был пристегнут ремнем безопасности.

За пьяную езду мужчине предстоит ответить по закону. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото ГИБДД